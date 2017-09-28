Opera 48 Birim Dönüştürücü ve Ekran Yakalamayla Geliyor

Opera şirketi Windows, Mac ve Linux için Opera 48'i duyurdu. Opera’nın yeni sürümü 48’de para ve zaman dilimi dönüştürücü bulunuyorken aynı zamanda tarayıcıya Snapshot (ekran görüntüsü yakalama) özelliği de geldi.

Dönüştürücü ve ekran yakalamanın haricinde geliştirilmiş bir arama çubuğuna sahip olan Opera 48, seçilen bir metni direkt olarak kopyalamanıza veya arama yapmanıza izin veriyor. Ayrıca MacOS kullanıcıları aradıkları metni paylaşma şansına da sahip. Ancak şu an için Windows’ta paylaşma özelliği maalesef bulunmuyor.

Opera 48’in en güzel özelliklerinden biri ise, Yandex ve Edge’deki yer imlerinizi Opera’ya aktarabiliyor olmanız. Yer imlerinizi tek tek uğraşmadan tarayıcılar arasında transfer edebiliyorsunuz. Ancak maalesef şu an Google Chrome için aynı durum söz konusu değil.

Opera’nın yeni sürümü hakkında konuşan Krystian Kolondra, “Opera 48’de arama pop-up’umuzu geliştirdik ve artık kullanıcılarımız Opera içerisinde çeşitli birimleri dönüştürebilir.” dedi.

Bunlara ek olarak Opera 48 ile hem adres çubuğunda hem de arama sırasında istenmeyen otomatik tamamlama önerilerini kaldırabilirsiniz. Ayrıca yeni Opera’nın arayüzü yüksek çözünürlüğe sahip ekranlar için elden geçirildi. Full HD ve Retina ekranlarda daha net görüntü sunacak olan Opera 48’de ufak tefek tarayıcı hataları da giderildi.