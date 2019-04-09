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Opera 60 Sürümü Birçok Yenilikle Birlikte Yayınlandı

Opera 60 Sürümü Birçok Yenilikle Birlikte Yayınlandı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Opera, yeni güncellemesini MacOS, Windows ve Linux platformları için yayınlandı. Reborn 3 kod adı verilen Opera 60 sürümü, kripto para cüzdanı, yerleşik reklam engelleyici ve ücretsiz VPN gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Opera Software, yeni sürümde gizlilik ve güvenlik özelliklerini önemli oranda artırdığını açıkladı. Opera 60, önceki versiyonlar gibi bilgileri şifreleyen ve kullanıcıların coğrafi konumlarını gizleyen tamamen ücretsiz bir VPN sunuyor.

Opera ayrıca, “geleceğin interneti” olarak nitelendirilen Blockchain tabanlı Web 3 desteğine sahip ilk büyük tarayıcı olduğunu söyledi. Opera, kullanıcıların bir Web 3 uygulamasının adresini Opera arama çubuğuna girerek Web 3'ü keşfedebileceklerini belirtti.

Opera’nın Genel Başkan Yardımcısı Krystian Kolondra “Çevrimiçi ortamda ne kadar zaman geçirirsek dijital hayatımızın güvenliğini ve mahremiyetini kontrol etmemize yardımcı olacak araçlara o kadar ihtiyacımız oluyor”  dedi.

Yeni güncelleme ile tamamen kullanıcıların kontrolünde olan Web 3’e adım attıklarını söyleyen Kolondra, 2019’da sektördeki her tarayıcının Web 3 teknolojisini desteklemesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Opera ayrıca Crypto Wallet özelliğini masaüstü tarayıcısına da getiriyor. Şirket,  kripto para cüzdanının Android cihazlardaki Crypto Wallet özelliği ile senkronize bir şekilde çalışacağını söylerken, söz konusu özelliğin önümüzdeki dönemde iOS kullanıcıları için de yayınlanacağı bilgisini paylaştı. 

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