Opera 62 Güncellemesi Tarayıcıya Yeni Özellikler Kazandıracak

Opera 62 olarak isimlendirilen yeni bir güncelleme ile birlikte Windows ve Android için Chromium tabanlı opera tarayıcısı farklı yenilikler kazanıyor. Özellikle de arayüz konusunda da güncelleme getiren yenilikler sayesinde Opera tarayıcınız çok daha efektif bir şekilde kullanılabilecek. İşte haberimizin detayları.

Opera tarayıcısının ilk kazanacağı özellik Opera 60'ta getirilen Reborn 3 arayüzü oluyor. Bu arayüzde internet tarayıcısının Windows 10 karanlık tema ile uyumlu çalışması ilk dikkat çekenler arasında. Ayrıca güncelleme ile ilgili bu konuda bir sürpriz de bulunuyor. Hızlı erişim ve tarayıcı geçmişi özellikleri görev tamamlayıcı ismiyle anılan bir özellik kazanıyor.

Opera 62 güncellemesi karanlık mod ile uyumlu olacak

Bilindiği üzere şu anda neredeyse bütün uygulamalara ve sistemlere karanlık mod getirildi. Böylece çok daha geniş bir veri ve batarya tasarrufu sağlandı. Opera tarayıcısı bunu daha da kapsamlı hale getirmek için; yetkilendirme kutucuklarını, içerik menülerini ve kitap ayracı düzenleyicisini karanlık mod ile buluşturuyor.

Ayrıca işaretleme kutuları fare işaretçisi üzerine getirildiğinde kırmızı bir renk alacak. Getirilen bu yeni güncelleme sayesinde, Operanın kolay kurulum menüsüne ana araç çubuğundan ulaşma imkanı da bulunacak. Ekranları çok daha büyük olan kullanıcılar böylece, hızlı erişim sekmelerini de görüntüleyebilecek.

Opera 62 güncellemesinin şu an için sınırlı olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak yakın bir zamanda kullanım alanının daha çok genişlemesi bekleniyor. Peki sizce de Opera 62 güncellemesi, keyifli bir tarayıcı deneyimi sunabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.