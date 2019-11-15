Opera 65 Yepyeni Özellikler ile Beraber Geliyor

Opera internet tarayıcısı güncellendi. Yeni güncelleme ile beraber kullanıcılara pek çok yenilik sunuldu. Sizler için Opera 65 ile birlikte gelen özellikleri derledik.

Opera 64 ile beraber izleyici engelleyici özelliği kullanıma sunulmuştu. Opera 65 ile hangi sitelerin engellendiğini görebileceksiniz. Hangi sitelerin engellendiğini görmeniz için ayarlar menüsü üzerinden bu özelliği aktif etmeniz gerekiyor.

Opera 65 güncellemesi ile birlikte adres çubuğu yeniden tasarlandı. Yeni adres çubuğu kullanıcıların kullanımına açıldı. Açık ve koyu bir tema ile gelen yeni adres çubuğu çok daha verimli çalışıyor. Kenar çubuğuna kalp işareti geldi. Bu kalp işaretine geldiğinizde yer işaretlerine ulaşabilmektesiniz. Klasörler ekleyebilir veya istenmeyen yer imlerini kolayca bu alandan silebilmektesiniz.

Opera'nın bir önceki sürüme göre %20 daha hızlı çalıştığı söylenmekte. Opera internet tarayıcısında dahili olarak VPN ve reklam engelleme özelliği bulunmakta. Kullanıcılar bu özelliklerden dolayı Opera'ya yoğun ilgi göstermekte.

Şu anda Opera tarayıcısını kullanıyor iseniz Opera 65'e geçmek için tarayıcınızı güncellemeniz gerekiyor. Cihazınızda Opera yüklü değil ise hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden Opera'yı indirebilirsiniz.