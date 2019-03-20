Opera Android Sürümüne Ücretsiz VPN Desteği Geliyor

Opera Android sürümüne ücretsiz VPN hizmeti geldi. Bugün yapılan güncelleme ile Android sürümünde önemli değişiklikler yapan Norveç merkezli internet tarayıcısı geliştiricisi Opera, Android kullanıcılarının çokça kullanacağı yeni hizmetini devreye aldı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde halka açılan Opera, halka açılma aşamasından önce ücretsiz VPN hizmeti konusunda çalışmalarını geliştireceğini dile getirmişti. Gizliliği ön planda tutmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek ücretsiz VPN değişikliğini yapan Opera, önemli bir topluluğa hitap etmeye başladı. GlobalWebIndex isimli kurum tarafından kısa bir süre önce yayınlanan raporda, yaklaşık 650 milyon internet kullanıcısının, VPN kullandığını ortaya koymuştu. Kimliklerini gizlemek, iz sürücülerden kurtulmak, çerezleri atlatmak ve buna benzer durumlar için kullanılan VPN servisleri, birçok farklı detayı da beraberlerinde getiriyorlardı.

2016 yılında Android ve iOS işletim sistemleri için Opera VPN adı verilen uygulamasını yayınlayan şirket, sonrasında bu özelliğini bilgisayar üzerinde kullanılan internet tarayıcısına entegre etmişti. Birçok kişi tarafından kullanılan bu uygulama ise geçtiğimiz sene kaldırılmıştı.

Bir önceki ay Opera’nın Android üzerindeki beta sürümünü test eden kullanıcılara açılan ücretsiz VPN hizmeti, Opera 51 sürümü ile bütün kullanıcıların beğenisine sunuldu. 256-bit şifreleme yöntemi ile çalışan VPN özelliğinin tarayıcının ayarlar sekmesinden aktif konuma getirilebileceği ifade edilirken, kullanıcıların bağlanmak istedikleri sunucuları seçme özgürlüklerinin olduğu da belirtildi.

Android üzerinde ücretsiz Opera VPN nasıl kullanılır?