Opera'dan Kripto Para Cüzdanı

Popüler internet tarayıcısı Opera, kriptokrasiye yönelik çok önemli bir hamle yaptı. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Opera, kripto para cüzdanı çıkardı.

Bu yılın başlarında arka planda kullanıcıların haberleri olmadan mining yapılmasını engelleyen NoCoin korumasını Opera Mini tarayıcıda kullanıma sunan şirket, Crytojacking tehlikesine karşı oldukça etkili bir önlem almıştı.

Opera, gideren büyüyen bu sektöre yönelik yeni bir girişimde daha bulundu. Şirket, "Crypto Wallet" adındaki yeni özelliğini tüm dünyaya duyurdu. Opera tarayıcıya entegre kripto para cüzdanı olan sistem, Ethereum Web3 API’yi destekleyecek.

Opera’nın Android versiyonunda test edilen özellikle birlikte, kullanıcılar kripto para transferi yapabilecek. Kripto para cüzdanı çıkaran ilk web tarayıcı şirketi olan Opera, kullanıcıların çevrimiçi güvenliklerinin tam olarak sağlanacağının garantisini verdi. Verilerin yalnızca cihazda depolandığını vurgulayan şirket, başka hiçbir yere gönderilmeyeceğinin altını çizdi.

Firma, Ethereum destekli kripto para cüzdanını Opera’nın Android sürümünde test ediyor. Cüzdan, Android telefonunuzun kilit sistemiyle korunuyor.

Opera, sanal para cüzdanı vasıtasıyla satıcıların desteklediği kripto paralarla çevrimiçi ödeme yapılabileceğini söylerken, kullanıcıların sahip oldukları coinleri ve diğer ilgili ürünlerini otomatikman sisteme hızlı bir şekilde ekleyebileceklerini aktardı.

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