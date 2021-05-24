PC oyuncularının severek kullandığı ve tarayıcı kullanımını oyun deneyimi ile başarılı bir şekilde eşleştiren Opera GX, Android ve iOS için kullanıma sunuluyor. Şirketin mobil cihazlar için özel olarak tasarladığı Opera GX Mobile, herkese açık sürümden önce beta olarak yayınlanacak.

Opera GX Mobile Özellikleri Neler?

Benzersiz Navigasyon Sistemi

Özelleştirilebilir Temalar

Reklam Engelleme

Mining Koruması

PC ile Mobile Arasında Hızlı Paylaşım

Oyun Haberleri Sekmesi

Yakında Çıkacak Oyunlar Sekmesi

Özel İndirimler

Şu sıralar beta olarak deneyimleyebileceğiniz Opera GX Mobile, oyuncuların kendi zevklerine bağlı olarak değiştirebilecekleri ve özelleştirebilecekleri temalar ile geliyor. Benzersiz bir navigasyon kurulumunu bünyesinde barındıran internet tarayıcısı, bu sayede internette gezinmeyi çok daha kolay bir hale getiriyor.

Opera GX Mobile'ın ana sayfasında güncel oyun haberlerini takip edebileceğiniz, yakında çıkacak oyunları görebileceğiniz ve özel indirimlerden ve fırsatlardan faydalanabileceğiniz çeşitli sekmeler yer alıyor. Bu arada isteğe bağlı olarak hem reklam engelleme hem de mining koruması özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz.

Opera GX, Windows ve Mac üzerinde dokuz milyonu aşkın aktif kullanıcıya sahip ve yaklaşık üç yüz bin üyesi olan bir Discord grubuna ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar, söz konusu tarayıcının mobil versiyonunu uzun bir süredir bekliyordu ve nihayet buradayız!

Söz konusu tarayıcının beta programına dahil olmak isterseniz, Android için buradaki linki ve iOS için de buradaki linki ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz Opera GX Mobile hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni internet tarayıcısını beğendiniz mi ve kullanmayı düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.