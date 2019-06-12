Opera'dan Dünyanın İlk Oyuncu Tarayıcısı Opera GX

Opera oyuncular için arka plandaki RAM ve CPU kullanımını durduran yeni internet tarayıcısı Opera GX'i tanıttı. Sizler için Opera GX'in tüm özelliklerini derledik.

Opera'dan Oyunculara Özel Tarayıcı: Opera GX

Opera GX sayesinde bilgisayarınızın RAM ve CPU kullanımını tam olarak kontrol edebilmekte ve limit koyabilmektesiniz. Örneğin: 8GB RAM'iniz olsa bile Opera GX'i en fazla 2GB RAM ile kullanmak için sınırlandırabilmektesiniz. Uygulama bu sayede, belirlediğiniz rakamın altında kalmak için gereksinimlerini otomatik olarak azaltacaktır. Opera'nın amacının performanslı bir internet tarayıcısı yapmak değil, yazılımın oyun performansını etkilememesini sağlamak olduğu ortaya çıktı.

Opera'dan Oyunculara Özel Tarayıcı: Opera GX

Opera GX Twitch entegrasyonuna sahip. Takip ettiğiniz izleyicinin ne zaman yayında olduğunu gösteren bir kenar çubuğu bulunmakta. Hızlı arama ekranında Discord, YouTube ve Reddit gibi oyuncuların sıklıkla kullandığı platformlara erişebilmesi için kısayollar yer almakta.

Opera GX'in özellikleri bitmedi! Opera GX'de Razer Chroma entegrasyonu bulunmakta. Bu sayede Razer ürünlerindeki ışıkları tarayıcıdaki renkleri vurgulamak için kolayca kontrol edebilmektesiniz. Dahili ücretsiz bir VPN hizmeti de sunan Opera GX'i bilgisayarınıza kurmak için hemen aşağıda bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.