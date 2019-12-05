Opera ile Her İnternet Sitesi Karanlık Modda Görüntülenebilecek

Teknoloji şirketleri ve cihaz üreticileri uzun süredir, ekranların korkunç mavi ışıklarını ve parlaklıklarını azaltmak yoluyla insanların sirkadiyen ritimlerini bozan etkilerini en aza indirme adına geliştirmeler yapıyorlardı. Kısaca karanlık mod olarak bildiğimiz ve ekranlardaki beyaz alanları azaltarak daha iyi sonuçlar almayı sağlayan yöntem için önemli bir katkı sunan Opera, yayınladığı yeni güncelleme ile herhangi bir internet sitesini karanlık modda göstermeye başladı.

Android tabanlı cihazlar için yayınlanan Opera 55 güncellemesi içerisinde sunulan yeni özellik sayesinde kullanıcıların istedikleri herhangi bir internet sitesini karanlık mod üzerinde görüntüleyebilecekleri belirtildi. Daha önce bunu yapabilmek için kullandığınız tarayıcının ve girdiğiniz internet sitesinin bu özelliği destekliyor olması gerekiyordu.

Opera 55 güncellemesi sonrasında kullanılabilir olan bir başka detay ise karanlık mod özelliğinin isteğe göre düzenlenmesi yönünde oldu. Yeni güncelleme sonrasında Opera kullanıcılarının karanlık modun yoğunluğunu ya da başka detaylarını isteklerine göre değiştirebilecekleri açıklandı. Oldukça kullanışlı görünen yeni Opera özelliklerini denemek için hemen aşağıdan Opera indir butonuna tıklayabilirsiniz.