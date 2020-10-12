Opera Kenar Çubuğuna Müzik Çalma Seçeneği Geliyor

Opera Software, Opera isimli web tarayıcısı için yeni bir developer sürümü yayımladı. Yayımlanan developer sürümü ile beraber kenar çubuğuna müzik çalma seçeneği eklendi. Opera Developer ve Opera Beta sürümlerine eklenen özellikler, gerekli test aşamalarının ardından tüm kullanıcılara sunuluyor. Peki, Opera kenar çubuğuna müzik çalma seçeneği ne zaman eklenecek? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Opera Kenar Çubuğuna Müzik Çalma Seçeneği Ne Zaman Gelecek?

Opera web tarayıcısı üzerinden internette gezinirken müzik dinlemeyi sevenler için harika bir özellik tanıtıldı. Kullanıcılar web tarayıcısı üzerinden internette gezinirken müzik dinleyebilmek için genellikle farklı sekmeler arasında geçiş yapmak zorunda kalıyordu. Opera web tarayıcısına gelecek olan özellik ile beraber müzik dinlemek için farklı sekmeler üzerinde geçiş yapmaya gerek kalmayacak.

Opera Software, web tarayıcısı için yeni bir developer sürümü yayımladı. Şirket tarafından yayımlanan sürümde yeni bir özellik eklendi. Opera Developer sürümünü kullanan kullanıcılar artık Opera kenar çubuğuna müzik çalma seçeneği sayesinde internette gezinirken sekmeler arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacak. Şarkılar kenar çubuğunda yer alan player simgesi sayesinde kontrol edilebilecek.

Opera Müzik Çalma Seçeneği Nasıl Kullanılır?

İnternet kullanıcıları yeni özelliğe Opera Developer web tarayıcısının kenar çubuğuna eklenen player simgesine tıklayarak erişebilecek. Kullanıcılar player simgesine tıkladığı takdirde Apple Music, Spotify ve YouTube Music seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacak. Web tarayıcısı şu anda Apple Music, Spotify ve YouTube Music olmak üzere üç popüler dijital müzik platformunu destekliyor. Kullanıcılar açılan pencere yer alan dijital müzik platformlarından bir tanesine tıklaması ve hesabına giriş yapması gerekiyor.

Opera kenar çubuğuna müzik çalma seçeneğinin arayüzü boyutlandırılabiliyor ve ekranın herhangi bir kısmına sabitlenebiliyor. Böylece web tarayıcısı üzerinden internette gezinirken kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor. YouTube Music platformu üzerinden hesabınıza giriş yapmadan reklamlı bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz. Opera web tarayıcısının yerleşik reklam engelleyicisini etkinleştirmiş olsanız bile reklamlar ile karşılaşabiliyorsunuz.

Opera Developer'a eklenen yeni özellik üzerinden açtığınız müziği player simgesine tıklayarak gizleyebilir, tekrar player simgesine tıklayarak arayüzü tekrar görüntüleyebilirsiniz. Bir web sitesi üzerinden video açtığınız takdirde müzik otomatik olarak duraklatılıyor. Örneğin, müzik dinlerken YouTube üzerinden bir video açtığınız takdirde müzik otomatik olarak duraklatılıyor, videoyu durduğunuzda tekrar çalmaya devam ediyor. Opera Developer'a eklenen yeni özellik çok yakında Opera web tarayıcsının normal sürümüne de eklenerek tüm kullanıcıların kullanımına açılacak.