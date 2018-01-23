Opera, Kripto Para Madenciliği Virüslerini Mobilde de Durduracak

Opera, kullanıcıların bilgisayarları üzerinden kripto para madenciliği yapan kötü niyetli kişiler için önlem adına yeni bir özellik sunmuştu. Arka planda kullanıcının haberi olmadan mining işleminin yapılmasını engelleyen NoCoin (Kripto Para Madencilik Koruması), artık Opera Mini tarayıcıda da etkin.

Kripto paraların sıkça konuşulduğu günümüzde ortaya çıkan zararlılardan biri olan Crytojacking, hem mobil hem de masaüstü platformda varlığını gösteriyor. Bulaştığı sistemde sanal para madenciliği (mining) yapmaya başlayan zararlı, arka planda çalışmasını sürdürüyor ve sistem performansını ciddi derecede etkiliyor. Web site üzerinden ve herkese açık WiFi ağlarından bulaşan bu zararlıyı durdurmanın yolu ise oldukça basit: Opera tarayıcı kullanmak.

Hem Windows hem de Mac kullanıcılarının birincil veya alternatif olarak ayarladığı popüler web tarayıcı Opera, dahili reklam engelleme özelliği ile bu tür zararlılara geçit vermiyor. Geçtiğimiz ay tarayıcının reklam engelleme listeleri arasına katılan NoCoin (Kripto Para Madencilik Koruması), Crytojacking’e karşı alınmış en iyi önlem. Kullanıcılar bu özelliği masaüstü ve mobilde aktif edebiliyor. Ayrıca Opera'nın web sitesi üzerinden Crytojacking'den etkilenip etkilenilmediği öğrenilebiliyor.