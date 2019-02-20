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Opera’nın Android Sürümüne Reklam Engelleme Özelliği Geldi

Opera’nın Android Sürümüne Reklam Engelleme Özelliği Geldi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Dünyanın en çok tercih edilen tarayıcılarından Opera, Android platformu için yayınladığı yeni özellikle birlikte, kullanıcıların reklamları engelleyebilmelerine imkan sağlayacak. 

Kullanıcılar, internette karşılarına çıkan reklamları engellemek için genellikle üçüncü taraf çözümlere başvurmak zorunda kalıyor; ancak bu durum şimdilerde değişmeye başladı.

Artık bazı tarayıcılar, reklamverenlerin karşı çıkmalarına rağmen, kullanıcıların istemedikleri reklamları engellemelerine yardımcı olmak için bir takım iyileştirmeler yapıyor. Bu tarayıcılardan bir tanesi de Opera.

opera özellik

Popüler internet tarayıcısı, 2016’dan beri kullanıcıların masaüstündeki reklamları engelleyebilmelerine imkan tanıyor. Aynı kullanıcı deneyimini mobilde de yaşatmak isteyen şirket, reklam engelleme özelliğini Android platformuna getiriyor.

Android kullanıcıları bundan sonra, Opera’nın arama çubuğundaki yeşil kilit simgesine dokunarak, sitedeki reklamları engelleyebilecekler. 

Yeni Opera güncellemesiyle gelecek tek özellik reklam engelleme değil. Eğer Android 8 Oreo veya sonraki bir sürümü kullanıyorsanız, videolar için picture-in-picture (resim içinde resim) desteği alabileceksiniz. Bu özellik sayesinde herhangi bir sayfada gezinirken veya makale okurken, aynı anda video izleyebilirsiniz.

Opera'nın yeni özelliklerini sevdiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!

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