Opera, Sanal Para Madenciliği Virüslerine Geçit Vermeyecek

Kripto para birimleri son dönemdeki hızlı yükselişleri sayesinde bir hayli ses getirdiler. Bitcoin ve benzeri para birimlerine yatırım yapmak riskli olsa da hızlı yükselişleri birçok kişiyi cezbetti.

Sanal para madenciliği sayesinde insanlar bitcoin ve diğer para birimlerini bilgisayarlarını kullanarak elde edebiliyorlar. Bilgisayarınız bu sistemde bir iş istasyonuna dönüştürülüyor ve sürekli çalışarak bitcoin ve diğer kripto para birimleri peşinde koşuyor. Bitcoin madenciliği bu nedenle yüksek donanım gücü gerektiriyor. Ayrıca maliyetler de bir hayli yüksek.

Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin madencilik faaliyetlerinin yüksek maliyetli bir süreç olması, bu para birimlerinin değerlerinin giderek yükselmesi bilgisayar korsanlarının ve hackerların dikkatini çekti ve tarayıcılarınız üzerinde çalışan ve bilginiz olmadan bilgisayarınız aracılığıyla sanal para madenciliği yapan virüsler türedi. Bu virüsler temel olarak ziyaret ettiğiniz bir sayfada arka planda aktifleşiyorlar ve işlemcinizi kullanarak madencilik yapıyorlar. Siz tarayıcınızı kapatsanız bile bu virüsler bilgisayarınızı sömürmeye devam ediyor. Sonuçta bilgisayarınızın performansı düşüyor ve bir zombiye dönüşüyor. İşte Opera, yeni özelliği sayesinde bu kötü amaçlı yazılımları otomatik olarak durdurmayı hedefliyor.

Opera 50 sürümüyle birlikte tarayıcıya eklenecek NoCoin özelliğini aktifleştirdiğinizde Opera, arka planda çalışan sanal para madenciiliği virüslerini engellemeye başlayacak ve bilgisayarınızın işlem gücünün gereksiz yere kullanılmasını önleyecek. Bu özellik reklam engelleme eklentilerine benzer bir şekilde çalışıyor, ziyaret ettiğiniz sitelerdeki madencilik komutları tespit ediliyor ve durduruluyor.

NoCoin özelliği şu an Opera 50'nin beta sürümünde kullanılabiliyor. Opera 50'nin final sürümünün ise kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Opera'nın bünyesine dahil ettiği bu kullanışlı özellikler, Chrome ve Firefox gibi alternatiflerinin önüne geçmesini sağlayabilir.