Opera Yeni Özelliği ile Dikkatleri Çekiyor

İnternet tarayıcıları arasında en büyük rekabetin hız ve gizlilik olduğunu söylememize gerek yok. Opera kullanıma sunduğu yeni özelliklerle birlikte bu iki alanda da oldukça iddialı bir duruş sergiliyor.

Opera Yeni Özelliklerini Kullanıma Sundu

Norveçli teknoloji şirketi Opera, kullanıcıların internette gezinirken izlenmesini engelleyen yeni bir özelliğini kullanıma sundu.

Son güncelleme ile birlikte Gizlilik & Güvenlik menüsünün altında bulabileceğiniz "Reklamları Engelle" ve "İzleyicileri Engelle" seçenekleri, hızlı ve güvenli kullanım yapabilmeleri için kullanıcılara sunuldu. Bu özelliklerin varsayılan olarak kapalı geldiğini ve menü üzerinden etkinleştirebileceğiniz belirtelim.

Bununla birlikte tarayıcının üst sekmesinde bulunan küçük simgeye tıkladığınızda, bulunduğunuz internet sayfasında kaç izleyicinin engellendiğini görebilir ve isterseniz ayarları o site için kapalı tutabilirsiniz.

Reklam engelleyicisi ile izleyici engelleyicisinin birlikte etkinleştirilmesi durumunda yüzde 23'e kadar daha hızlı deneyim sunduklarını belirten Opera yetkilileri, gerekli durumlarda tarayıcıda dahili olarak bulunan VPN servisini de kullanabileceklerini belirtiyor.

Şirketin söz konusu yeniliklerle ilgili olarak yayınladığı görüntülere göz atmak isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.