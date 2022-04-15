Opera'nın Kripto Tarayıcısı Artık iOS'ta Mevcut

Opera'nın yeni kripto tarayıcısı artık iOS'ta kullanılabilir durumda.

Opera, Web3'ü herhangi bir Web2 web sitesi kadar erişilebilir kılacağına söz vererek özel "kripto tarayıcısını" Ocak ayında beta sürecini sokmuştu. Şirket, tarayıcıyı o zamanlar Windows, Mac ve Android kullanıcıları için piyasaya sürmüştü ancak iOS cihazları için olan sürüm hâlâ kullanıma hazır değildi. Opera bugün yapmış olduğu açıklama ile birlikte iPhone'lar ve iPad'ler için Kripto Tarayıcısı'nın çıktığını ve web sitesinden indirilebileceğini duyurdu.

Tarayıcı; Ethereum, Bitcoin ve diğer blok zinciri ekosistemlerini destekleyen yerleşik bir gözetimsiz kripto cüzdanı ile birlikte geliyor. Kullanıcıların bulundukları ülkenin para birimleriyle kripto para satın almalarına ve uzantı yüklemeye gerek kalmadan desteklenen herhangi bir tokenla işlem yapmalarına olanak tanıyor. Ek olarak tarayıcı, kullanıcılara Web3 tabanlı NFT'lere ve Polygon ekosistemine dayalı 7.000 hizmet de dâhil olmak üzere merkezi olmayan uygulamalara erişim sağlıyor.

Opera'nın Kripto Tarayıcısı, Kendine Özgü Özellikleriyle Ön Plana Çıkıyor

Tarayıcının diğer ve bir o kadar önemli özelliklerin biri; kullanıcıların en son fiyatlar, olaylar, airdrop'lar ve ilgili podcast'ler gibi kripto para birimi hakkında canlı bilgi ve güncellemeler alabilecekleri bir Crypto Corner sayfasının bulunması. Opera, tarayıcıyı hem kıdemli kripto kullanıcıları için hem de kripto para birimlerinde ve Web3'te gezinme konusunda hâlâ yardıma ihtiyacı olan yeni başlayan kişiler için tasarladığını söylüyor.

Opera'da ekibinden Jorgen Arnesen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Web3'e olan ilgi artmaya devam ediyor. Opera Kripto Tarayıcı Projesi, ana akım kullanıcılar için genellikle şaşırtıcı olan Web3 kullanıcı deneyimini basitleştirmek için geliştirildi. Opera, Web3'ün tam potansiyeline ulaşabilmesi ve kitlesel bir şekilde benimsenebilmesi için kullanımının kolay olması gerektiğine inanıyor."

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