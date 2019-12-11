Operasyonda 20 Milyon Kişinin Verisinin Çalındığı Ortaya Çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekibi yaptığı operasyon ile dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertmişti. Vatandaşların yaptığı şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri geçtiğimiz günlerde yaptıkları operasyon ile 700 bin lira vurgun yapan şebekeyi etkisiz hale getirmişti. Bugün çökertilen şebekenin 20 milyon kişinin verisini çaldığı ortaya çıktı.

Hayat sigortası poliçesi ve kredi sigortası olan kişileri telefon ile arayan dolandırıcılar, kendilerini avukat olarak tanıttı. Aradıkları vatandaşlara "sigorta süreniz uzatılmış ama ödeme yapmamışsınız icra göndereceğiz" diyen dolandırıcılar, vatandaşlardan para istedi. Yaklaşık 55 kişinin bu şekilde dolandırıldığı açıklandı.

Yaşanaların üzerinde mağdur olan vatandaşlar polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleri dolandırıcıların konumlarını tespit etti ve operasyon yaptı. 12 şüpheli kişinin gözaltına alındığı ve 9 kişinin tutuklandığı operasyonda vatandaşların kişisel verilerinin bulunduğu hard disk bulundu.

Hard diskin içersinde 20 milyon kişinin verisinin bulunduğu ortaya çıktı. Veriler arasında vatandaşların banka bilgisinden sosyal medya hesaplarına kadar pek çok bilgisinin bulunduğu açıklandı.