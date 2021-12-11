Antalya'da Çekilen Operation Fortune Fragmanı Yayımlandı

Operation Fortune fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman, Antalya'da çekilen aksiyon filmi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Çekimleri 14 Ocak 2021 tarihinde başlayan filmin ismi ilk etapta "Five Eyes" olarak belirlenmişti ancak eylül ayında filmin adı ile ilgili bir karar alındı. Alınan karar sonucunda merak içerisinde beklenen yapımın ismi Operation Fortune: Ruse de guerre olarak değiştirildi.

Operation Fortune Fragmanı Nasıl İzlenir?

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği Operation Fortune: Ruse de guerre isimli aksiyon filminin fragmanı yayımlandı. Paylaşılan fragman, izleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen filmde yer alan bazı sahneleri içeriyor.

YouTube isimli video paylaşım platformu üzerinden yayımlanan fragman kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki, videonun görüntülenme sayısı 1 milyonu aştı. 3 dakika 7 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Operation Fortune Konusu ve Çıkış Tarihi

Operation Fortune: Ruse de guerre (Servet Operasyonu) isimli yapımda Orson Fortune isimli MI6 ajanı ve ekibi, dünyayı tehdit eden ölümcül bir silahı yok etmek için bir silah tüccarının peşine düşer. Aksiyon seviyesinin yüksek olduğu film, 21 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.

Operation Fortune Oyuncuları

Cary Elwes (Nathan Jasmine

Jason Statham (Orson Fortune)

Josh Hartnett (Danny Franscesco)

Kaan Urgancıoğlu (Casa)

Aubrey Plaza

Hugh Grant

Max Beesley (Ben Harris)

Eugenia Kuzmina (Marcia)

Lourdes Faberes (Emilia)

Peter Ferdinando (Mike)

Sam Douglas (Saul Goldstein)

Conor MacNeill (Bodhi)

Bugzy Malone

Oliver Maltman (Arnold)

Vincent Wang

Aksiyon, komedi ve gerilim ögelerine sahip olan Operation Fortune: Ruse de guerre isimli yapımın oyuncu kadrosunda Cary Elwes, Jason Statham ve Josh Hartnett gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin senaristliğini Ivan Atkinson ve Marn Davies yaptı.

Operation Fortune: Ruse de guerre (Servet Operasyonu) filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Server Operasyonu başarılı olabilir mi? Yeni aksiyon filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.