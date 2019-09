Operations Sistemiyle Gears 5'e Üç Ayda Bir Yeni İçerikler Gelecek

Gears 5 Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için geçtiğimiz Cuma günü erken erişime açılmıştı. 10 Eylül 2019 tarihinde ise bütün PC ve Xbox One kullanıcılarının erişimine açılacak olan oyun, çıkışı sonrasında içerik bakımından yayıncı Microsoft ve The Coalition stüdyosu tarafından bolca destek görecek. Gears 5 internet sayfası üzerinden yeni bir paylaşım yapan The Coalition, Operations sistemini duyurdu.

Peki nedir bu Operations? Bir nevi Battlefield V ile gelen Tides of War servisi gibi görülebilir. Üç ayda bir yapılacak olan güncellemeler ile bir sürü yeni içerik oyuncular ile buluşturulacak. Bu içeriklerin arasında Sürü ve Kaçış modları için kendilerine özgü yetenekleri ve becerileri olan yeni karakterler, yeni oyun modları, Karşılıklı ve Sürü modları için yeni arenalar, Kaçış Haritası Oluşturucu için yeni döşemeler, Harita Oluşturucu için Karşılıklı ve Sürü desteği gibi yeni özellikler bulunacak. Ayrıca haftalık Sıralama Bölüğü ödülleri, yeni İkmal içeriği ve her hafta düzenlenecek olan özel etkinlikler de olacak.

Tüm bunların yanı sıra Tour of Duty de üç ayda bir güncellenecek. Geçtiğimiz Haziran ayında duyurulan Tour of Duty sistemi tamamıyla ücretsiz kozmetik içerikler kazanabileceğiniz aşama kaydetme sistemi olacak. Günlük görevleri ve mevsimlik madalyaları tamamlayarak sistem içinde yükseliş kaydedeceksiniz. Atladığınız her seviyede veya tamamladığınız her madalyada karakter ve silah görünümleri, kan spreyleri, afişler, karakter ifadeleri, işaretler ve çok daha fazlasını kazanmanız mümkün olacak.

Operations için yayınlanmış olan özel fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.