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Operatörler Çöktü Mü? Neden Arama Yapılamıyor? İşte Son Durum

operatorler-coktu-mu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Evde geçirdiğimiz Ramazan Bayramı'nda telefon ile sevdiklerimizin bayramlarını kutlamakta sorunlar yaşıyoruz. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları arama yapmakta güçlük çektiklerini paylaşmakta. Operatörler çöktü mü? Son durumu sizler için derledik.

Operatörler Çöktü Mü? Neden Arama Yapılamıyor?

Twitter üzerinden kullanıcılar sevdikleri ile telefonda görüşemediklerini ve hatlarının hizmet vermediğini paylaşmakta. Evlerde kaldığımız için hatlarda yoğunluklar yaşanmakta. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarda sabahtan beri arama yapamadıklarını söylemekte.

Turkcell Çöktü Mü?

Turkcell kullanıcıları Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda arama yapmakta sorun yaşadıklarını belirtmekteler. Sunucuların anlık durumlarını gösteren DownDetector isimli internet sitesinde Turkcell'de sorunların yaşandığı görülmekte. Sorunların kısa süre içerisinde giderileceğini tahmin etmekteyiz.

turkcell-coktu-mu

Kullanıcıların tepkileri:

Vodafone Çöktü Mü?

Vodafone kullanıcıları arama yapamadıklarını paylaşmaktalar. DownDetector'da da sorunların bulunduğu görülmekte.

vodafone-coktu-mu

Kullanıcıların tepkileri:

Türk Telekom Çöktü Mü?

Türk Telekom'da da diğer opertörlerde olduğu gibi sorunlar bulunmakta. Kullanıcılar arama yapmakta güçlük çektiklerini söylemekte. DownDetector'da yine sorunların olduğu görülebilmekte.

turk-telekom-coktu-mu

Kullanıcıların tepkileri:

Yaşanan sorunlar umarız ki kısa süre içerisinde giderilir. Sorunların yoğunluktan dolayı olduğu tahmin edilmekte.

ETİKETLER: turkcell vodafone Türk Telekom

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