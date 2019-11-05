Operatörler Gittiğiniz Şehirleri ve Otelleri Devlete Bildirecek

'İç Turizm Takip Sistemi' adı verilen yeni uygulama ile birlikte cep telefonu operatörleri, müşterilerin gittiği şehirleri ve otelleri devlete bildirecek.

İç Turizm Takip Sistemi Nedir?

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre 2020 yılında Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan yeni düzenleme ile birlikte iç turizm takip sistemi uygulaması gelecek. 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı içerisinde de yer alan bu uygulama ile birlikte operatörler, müşterilerinin hangi şehirlere gittiğini ve hangi otellerde kaldığını devlete bildirmek zorunda olacak.

Yeni uygulamanın nasıl yürüyeceği ve altyapısının nasıl kurulacağı gibi noktalar bir tarafa, bu adımın özel hayatın gizliliği açısından nasıl etkilerinin olacağı ise asıl şüphe uyandıran nokta olarak öne çıkıyor. Yeni uygulamadan haberi olan vatandaşlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirmeye başladı. Programda yer alan diğer bazı noktalar ise şunlar:

Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcamalar için bankalarda özel birikim hesapları oluşturulacak. Bu harcamalarda ürünler için vergisel teşvik uygulanacak.

Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar çoğaltılacak.

Yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

Şu an için iç turizm takip sistemi uygulamasının ne zaman başlayacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni gelişmeler oldukça haberdar olmak için bizi takipte kalın.