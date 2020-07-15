Oppo, 125W Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı: 20 Dakikada Tam Şarj

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, hızlı şarj teknolojisinde çıtayı yükseltti. Oppo 125W hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Oppo 125W hızlı şarj teknolojisi ile akıllı telefonlar 20 dakikada 0'dan 100'e tam şarj olabilecek.

Oppo, 125W Hızlı Şarj Teknolojisi ile Rakip Tanımayacak!

Oppo'nun 125W hızlı şarj teknolojisi, 4000mAh bataryayı 5 dakikada %41'e kadar, 20 dakikada ise tamamen şarj edebilen en hızlı doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda önceki SuperVOOC ve VOOC hızlı şarj protokolleriyle uyumlu olan cihaz, 65W PD ve 125W PPS dahil olmak üzere genel protokolleri de destekliyor ve şu an sektörün en gelişmiş hızlı şarj teknolojisini sunuyor.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m — OPPO (@oppo) July 15, 2020

Şirket ayrıca 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ve 50W mini SuperVOOC şarj cihazlarını tanıttı.

65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, 4000mAh bir bataryanın tamamını 30 dakikada en hızlı şekilde şarj edebiliyor. Kullanılan teknoloji, yabancı cihaz algılama fonksiyonuna ek olarak beş kat fazla güvenlik önlemiyle çalışıyor. Ayrıca Qi standardıyla de uyumlu olan 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, kullanıcılara kablosuz ve süper hızlı şarj deneyimi sunuyor.

Oppo'nun yalnızca 1,05 cm inceliğe sahip 50W mini SuperVOOC şarj cihazı, kartvizit cüzdanına benzer bir boyutta geliştirildi. Tasarımı sayesinde kullanıcılar cihazı kolayca gömlek ya da ceket ceplerinde taşıyabiliyor. 50W mini SuperVOOC şarj cihazı VOOC protokolleriyle de uyumlu. 27W PD ve 50W PPS gibi genel protokolleri destekleyen cihaz, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere farklı cihazları şarj edebiliyor.

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