Oppo, 125W Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı: 20 Dakikada Tam Şarj

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, hızlı şarj teknolojisinde çıtayı yükseltti. Oppo 125W hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Oppo 125W hızlı şarj teknolojisi ile akıllı telefonlar 20 dakikada 0'dan 100'e tam şarj olabilecek.

Oppo'nun 125W hızlı şarj teknolojisi, 4000mAh bataryayı 5 dakikada %41'e kadar, 20 dakikada ise tamamen şarj edebilen en hızlı doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda önceki SuperVOOC ve VOOC hızlı şarj protokolleriyle uyumlu olan cihaz, 65W PD ve 125W PPS dahil olmak üzere genel protokolleri de destekliyor ve şu an sektörün en gelişmiş hızlı şarj teknolojisini sunuyor.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m