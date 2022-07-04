Oppo'nun 2 Yeni Katlanabilir Telefon Üzerinde Çalıştığı İddia Ediliyor

Oppo, bir rapora göre bu yıl içinde piyasaya sürülebilecek iki katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonlardan birinin Samsung Galaxy Z Flip benzeri kapaklı tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca bu telefonlardan birinin Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip olacağı, diğerinin ise MediaTek Dimensity'den güç alacağı bildiriliyor.

Bu yılın başlarında bir muhbir, Oppo'dan katlanabilir bir telefonun ve kapaklı bir telefonun Avrupa ve Avrasya bölgelerinde test edilmekte olduğunu iddia etmişti.

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station'dan alıntı yapan IThome, Oppo'nun Oppo Find N2 olarak adlandırılabilecek ve Oppo Find N'nin halefi olabilecek katlanabilir bir telefon ve katlanabilir ekranlı başka bir kapaklı telefon üzerinde çalıştığını bildirdi. Bu akıllı telefonlar, Snapdragon'un yanı sıra Dimensity işlemcilerin bir kombinasyonuna sahip olacak ve bu yılın ilerleyen döneminde piyasaya sürülecek. Ayrıca rapor, katlanabilir telefonlardan birinin Dragonfly kod adına sahip olduğunu da söylüyor. Özellikleri söz konusu olduğunda ortada çok fazla bilgi yok ancak her ikisinin de 120Hz yenileme hızı ile gelmesi bekleniyor.

Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Giderek Büyüyor

Bu yılın başlarında bir bilgi kaynağı, Oppo'nun Avrupa ve Avrasya bölgelerinde test edilmekte olan Oppo Find N benzeri bir katlanabilir telefonu ve kapaklı bir telefonu test ettiğini iddia etmişti. Ayrıca lansmanın bu yıl içinde gerçekleşebileceği iddiaları da sürüyor. Görünen o ki Oppo, yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonlarla doğrudan Samsung'un bu yıl içinde piyasaya çıkacağı söylenen Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 ile rekabet etmek istiyor.

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon portföyünü uygun fiyatlı bir katlanabilir akıllı telefonla artırmaya çalıştığı söyleniyor. Ayrıca Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 katlanabilir akıllı telefonların toplam 15 milyon birimini hedeflediği bildiriliyor. Yine de katlanabilir telefon üretmekte kullanılan panellerin maliyetleri göz önüne alındığında bunun pek de kolay olmadığı su geçirmez bir gerçek.