Oppo'dan 80W SuperVOOC 3.0 Şarj Teknolojisi Geliyor

Oppo şarj teknolojileri alanında fark yaratmak için çalışmaların son sürat devam ediyor. Son gelen sızıntılara göre, Oppo 80W SuperVOOC 3.0 şarj teknolojisi için çalışıyor. Oppo'nun 80W SuperVOOC 3.0 şarj teknolojisi ile cihazlar çok daha kısa sürede şarj olacak.

Oppo'nun 80W SuperVOOC 3.0 Şarj Teknolojisi 2021'de Tanıtılacak

Oppo son birkaç yıldır hızlı şarjın sınırlarını zorluyor ve bir adım daha atmak üzere. Weibo'da Çinli şirketin 2021'de 80W SuperVOOC 3.0'ı tanıtacağını açıkladı. Söylentiler gerçek olur ise %0'dan %100'e kadar şarj süresi yaklaşık 20 dakikaya düşecek.

Oppo ayrıca 30W kablosuz şarj teknolojisi sunuyor, ancak yalnızca Çin'e özel Oppo Ace 2'de bulunuyor. Oppo'nun dünya genelinde satışa sunduğu hiçbir amiral gemisinde bu teknoloji yer almıyor.

Şu anda Oppo, 65W SuperWOOC 2.0 şarj teknolojisini Ace2, Find X2 ve X2 Pro gibi bir dizi akıllı telefonda sunuyor ve bu cihazlar yaklaşık 30 dakika içinde pillerinin hemen hemen tamamını doldurabiliyor.

Görünüşe göre Oppo, 80W SuperVOOC 3.0 şarj teknolojisi ile ezber bozacak. Sizler Oppo'nun üzerinde çalıştığı yeni şarj teknolojisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!