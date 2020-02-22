Oppo A31 Haftaya Satışa Sunulacak

Oppo'nun yeni modeli Oppo A31, Endonezya'dan sonra Hindistan'da satışa sunulacak. Tabii devamında ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Oppo'nun Sevgililer Günü'nde Endonezya'da piyasaya sürdüğü cihazı Oppo A31 yakında Hindistan'da satışa sunulacak. Günümüzde cihazların birçoğu önce Hindistan'da satışa sunuluyor, daha sonra tüm ülkelere yayılıyor. Bu cihaz da haftaya Hindistan'da satıldıktan sonra tüm dünyaya dağıtılacaktır.

Hindistan'da 4GB RAM + 64GB Depolama ve 6GB RAM + 128GB Depolama olmak üzere iki farklı versiyonu satılacak olan cihaz yüksek özellikleri ile dikkatleri üzerine toplayacak. Üzerinde 720x1600 çözünürlüğünde 6.5 inçlik bir ekran taşıyacak olan Oppo A31, MediaTek Helio P35 SoC yonga setinden gücünü alacak. Arka tarafında üçlü bir kamera grubu taşıyacak olan cihaz, ön tarafında 8MP'lik bir selfie kamerası bulunduracak.

Arka kısmında 12MP'lik bir ana kamera, 2MP'lik bir makro lens ve 2MP'lik bir derinlik sensörü ile gelen cihaz, elektriksel anlamda gücünü 4230mAh'lik bataryasından alacak. Tüm bu cihazın çalışabilir olmasını ise Android 9 Pie'ın üzerine kurulu olan ColorOS 6.1 üstlenecek. Fantasy White ve Mystery Black renkleri ile gelecek cihaz bakalım ülkemizde kaç TL olacak.