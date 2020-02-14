Oppo A31 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber tasarımı ile dikkat çeken Oppo A31'e yakından bakalım.

Oppo A31 Özellikleri ve Fiyatı

Endonezya pazarı için tanıtılan Oppo A31, 6.5 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip.Gücünü MediaTek'in Helio P35 yonga setinden alan akıllı telefon 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile kolayca artırılabilmekte. Oppo A31'in su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 8 MP'lik kamera sensörü yer almakta.

Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü bizleri karşılıyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12 MP ana, 2 MP porte ve 2 MP makro. Akıllı telefonun arka kısmında bir adet de parmak izi okuyucu bulunmakta. 4.230 mAh bataryadan beslenen Oppo A31, microUSB bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.

Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan cihaz, ColorOS 6.1 arayüzü ile geliyor. Akıllı telefon son olarak kulaklık jakı girişine, Bluetooth 5.0 teknolojisine ve FM radyo alıcısına sahip. Siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip olan Oppo A31'in satış fiyatının 190 dolar olduğu açıklandı. 190 dolar şu anki kur ile 1.150 TL'ye denk gelmekte. Oppo'nun yeni akıllı telefonunu Türkiye'de satışa sunup sunmayacağı bilinmezliğini korumakta.

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