Oppo A31 ve A52 Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatları

OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de satışa sundu. Oppo A31 ve Oppo A52 Türkiye fiyatı belli oldu. İşte Oppo A31 ve Oppo A52 Türkiye fiyatı.

Oppo A31 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Oppo A31, 6.5 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip.Gücünü MediaTek'in Helio P35 yonga setinden alan akıllı telefon 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı mevcut. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile kolayca artırılabilmekte.

Oppo A31'in su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 8 MP'lik kamera sensörü yer almakta. Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü bizleri karşılıyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12 MP ana, 2 MP porte ve 2 MP makro. Akıllı telefonun arka kısmında bir adet de parmak izi okuyucu bulunmakta. 4.230 mAh bataryadan beslenen Oppo A31, microUSB bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.

Oppo A31 Türkiye fiyatı 3.099 TL olarak açıklandı.

Oppo A52 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

6.5 inç genişlik ve 2400x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan A52'nin arkasında 12 MP ana 8 MP geniş açı 2 MP derinlik ve 2 MP mono olmak üzere toplamda dört kamerası bulunuyor. Ön kısımda ise 16MP çönürlüğünde kamera yer alıyor. A52'nin parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafında konumlandırılmış durumda.

Gücünü Snapdragon 665'ten alan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Oppo A52'nin fiyatının 3.399 TL olduğu duyuruldu.