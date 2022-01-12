Oppo A36 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, A36 olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni Oppo modeli, sahip olduğu şık tasarım ve fiyat ile dikkat çekmeyi başarıyor. Peki, Oppo A36 özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni modele ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Oppo A36 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,56 inç, IPS LCD, 90Hz

Çözünürlük: 720 x 1612 piksel

İşlemci: Snapdragon 680 4G

GPU: Adreno 610

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB UFS 2.2

Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1

Ağırlık: 185 gram

Fiyat: 250 dolar

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefon 164,4 x 75,7 x 8,4 mm boyutlarında.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 680 4G işlemcisinden alan Oppo A36, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan yeni Oppo modelinin GPU tarafında Adreno 610 yer alıyor.

Oppo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Telefonda yer alan kameralar 1080p 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 10W şarj desteği yer alıyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafına konumlandırılmış. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefon 185 gram ağırlığında.

Çin merkezli teknoloji devi Oppo'nun yeni akıllı telefon modelinde 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen cihaz, 250 dolar fiyat etiketine sahip. Telefonun 14 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacağı açıklandı.

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