OPPO A52 Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Oppo'nun yeni akıllı telefonu ortaya çıktı. OPPO A52 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. Gelin hep beraber cihaza yakından bakalım.

Oppo A52 Özellikleri

Model numarası PDAM 10 olan akıllı telefonun Çin piyasasında OPPO A52 olarak satışa çıkacağı belirtildi. Telefonun Al destekli dört kameraya, hızlı şarj desteğine sahip bataryaya ve Ultra net 1080p kalitesinde video çekimi özelliğine sahip olacağı söylendi. Gövdesinin polikarbondan oluşacağı belirtilen yeni OPPO A52'nin boyutları 162.0 x 75.5 x 8.9mm. Telefonun 192 gr ağırlığında olacağı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç delikli ekranı bulunan Oppo A52, Snapdragon 665v çip seti ile güçlendirilmiş. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanıyla birlikte satışa çıkacağı söyleniyor. Arka yüzünde, bir adet 12mp, bir adet 8mp ve bir çift 2 megapiksel olmak üzere toplam 4 adet kamera bulunan OPPO A52, 8mp'lik selfie kamerasına da sahip.

Yeni OPPO A52 Fiyatı

Android 10 işletim sistemiyle birlikte satışa sunulacak olan OPPO A52 modelinin satış fiyatı 1.799 Yuan olarak açıklandı. Siyah, yıldız beyazı ve yoğunlaştırılmış mor renk seçenekleriyle piyasaya sunulacak olan telefon 1 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak.