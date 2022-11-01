Oppo A58'in Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Oppo, 2016 yılında Snapdragon 435 işlemci ile A57'yi piyasaya sürmüştü ve bu yıl ise A57 4G, A57 5G, A57s ve A57e'den oluşan yeni A57 serisini tanıttı. Şimdi Oppo, görüntüleri ve özellikleri ortaya çıkan A58'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Kaynak, Oppo A58'in Dimensity 700 işlemci tarafından destekleneceğini ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56" HD+ LCD ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Akıllı telefon kutudan çıktığında ColorOS 12.1'i çalıştıracak ve üç bellek seçeneğine sahip olacak. Bunlar 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB ve 8 GB/256 GB olacak.

Oppo'nun Yeni Orta Segment Olması Beklenen Telefonu: Oppo A58

Oppo A58, 8MP selfie kamerasına sahip olacak ve arka tarafında 108MP ikincil kamera ile birleştirilmiş bir Samsung sensörü kullanan 50MP ana kamera olacak. Bu muhtemelen ana kamera yerine ikincil kamerası için 108 MP sensör kullanan ilk akıllı telefon ya da raporda bir yazım hatası olabilir.

Oppo A58'in sızdırılan özelliklerinin geri kalanı, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi ve 33W şarj destekli 3.880 mAh pil içerir.

Oppo A58'in fiyatı ve lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi yok ancak özelliklerine bakılırsa orta segment bir telefon fiyatlandırmasıyla karşılaşmamız mümkün. Peki siz Oppo'nun yeni telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.