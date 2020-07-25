OPPO A72 5G Tanıtıldı! İşte OPPO A72 5G Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiimiz hafta Geekbench testinde ortaya çıkan OPPO A72 5G'nin bazı özellikleri sızdırılmıştı. OPPO firması, Mediatek Dimensity 720 işlemciye sahip olan A72 5G modelini tanıttı. Sahip olduğu donanım ile dikkat çeken OPPO A72 5G özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

OPPO A72 5G Özellikleri

Geçtiğimiz hafta OPPO A72'nin bazı tenik özellikleri Geekbench testinde ortaya çıkmıştı. Resmi tanıtımın gerçekleştirilmesi ile birlikte OPPO A72 5G modelinin bütün özellikleri belli oldu ve fiyatı açıklandı. 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A72 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1800 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Ekran gövde oranı ise %90,5 olarak belirtildi.

Gücünü Mediatek Dimensity 720 işlemcisinden alan Oppo A72 5G modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olduğu açıklandı. OPPO A72 5G modelinin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde ana kamera, 119 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde siyah beyaz lens olmak üzere toplamda üç adet lens olacak. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan OPPO A72 5G, 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olduğu açıklandı. 175 gram ağırlığa sahip olan OPPO A72 5G modeli, 7.9 mm kalınlığa sahip. Parmak izi okuyucusu ise OPPO A72 5G modelinin yan tarafında bulunuyor.

OPPO A72 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OPPO'nun çevrim içi mağazası üzerinden OPPO A72 5G modeli 1899 Yuan yani yaklaşık 270 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. OPPO A72 5G, 31 Temmuz tarihinde Çin'de satışa sunulacak. OPPO A72 5G'nin dünya genelinde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil. OPPO A72 5G modeli ile ilgili ne düşünüyorsunuz? OPPO A72 5G hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.