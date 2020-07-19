Geekbench'te Ortaya Çıkan OPPO A72 5G Özellikleri Belli Oldu

OPPO A72 5G özellikleri Geekbench testinde ortaya çıktı. Geekbench testi, OPPO PDYM20 model numarası ile ortaya çıkan cihaz hakkında bilgi verdi. Sahip olduğu donanım ile dikkat çeken OPPO A72 5G ile ilgili detaylar haberimizde.

Geekbench'te tek çekirdek testinden 513 puan alan OPPO PDYM20 model numarasına sahip OPPO A72 5G, çoklu çekirdek testinden 1659 puan almayı başardı. Geekbench testinde ortaya çıkan cihazın küresel pazarda OPPO A72 5G ismi ile satışa sunulması bekleniyor.

OPPO A72 5G Özellikleri Ortaya Çıktı

Sızdırılan bilgilere göre OPPO A72 5G, 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A72 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Dimensity 720 olarak da bilinen MT6853 işlemcisinden alan Oppo A72 5G, 8 GB RAM'e sahip olacağı iddia ediliyor.

Söz konusu sızıntıya göre OPPO A72 5G modelinin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda üç adet lens olacak. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia ediliyor.

18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan OPPO A72 5G, 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Geekbench testinde ortaya çıkan OPPO A72 5G ile ilgili ne düşünüyorsunuz? OPPO A72 5G hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.