Oppo A72 Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Oppo A52, çok yakında Avrupa’da satışa sunulacak ancak bu telefonla birlikte bir model daha geliyor: Oppo A72. Oppo A72 özellikleri haberimizde.

Oppo A52 ve A72 Özellikleri

Oppo A52’nin 1 Mayıs günü satışa sunulması bekleniyor. A52 ile birlikte daha yetenekli model A72 de gelecek. Avrupa fiyatları henüz bilinmiyor ancak A52, Çin’de 1600 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulacak. A72’nin fiyatı henüz belli olmamakla birlikte, iki cihazın da ne zaman ve nerede bulunabilir olacağı belirsiz. Fiyat ve çıkış tarihi net olmasa da teknik özelliklerini biliyoruz. Hem A52 hem de A72, 6.5 inç 1080p+ çözünürlüğe kadar çıkabilen LCD ekranla gelecek. Telefonlar, Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisinden güç alacak. 4GB RAM ile gelen telefonlar arkada dörtlü kamera sistemini taşıyacak. Parmak izi okuyucu yanda olacak. 3.5mm kulaklık girişi de bulunduran telefonların bataryaları 18W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh kapasitede olacak.

Oppo A72 daha iyi kamera sahip olacak. Ana kamerası 48 megapiksel (A52’de 12 megapiksel) olacak ve selfie kamerası 16 megapiksel fotoğraflar çekecek. Arkadaki diğer üç model A52 ile aynı (8 megapiksel ultra geniş kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü) olacak. A72, ayrıca daha fazla depolama alanı ile gelecek. Ancak iki modelde de microSD kart yuvası olmayacak. Bu, hafızanın genişletilemeyeceği anlamına geliyor. Son olarak, iki model de kutusundan Color OS 7.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle çıkacak.