Oppo A77s Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo, Haziran ayında A77 5G'yi piyasaya sürdü ve Ağustos ayında yeni bir 4G versiyonu ile karşımıza çıktı. Bugün ise Oppo, Oppo A77s olarak adlandırılan A77 serisine üçüncü üyesini ekledi. Telefonun geçtiğimiz günlerde özellikleriyle ilgili sızıntılar ortaya çıkmıştı ve bugün nihayet telefonun resmî özelliklerini biliyoruz.

Oppo A77s, sızıntılarda tahmin edildiği gibi Snapdragon 680 işlemci tarafından destekleniyor ve kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile çıkıyor. Dâhili 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefon, 1 TB'a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına sahipken, RAM, telefonun dâhili depolaması kullanılarak sanal olarak 5 GB genişletilebiliyor.

Oppo A77s, 6.56 inç, 90Hz yenileme hızına sahip HD+ çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor ve Panda Glass tarafından korunuyor. Ekran 600 nit'lik bir tepe parlaklığa sahip (tipik parlaklık 480 nit).

Snapdragon 680 ile çalışan akıllı telefon üç kamerayla birlikte geliyor. Ön tarafta 8MP selfie kamerası, arkada 50MP birincil kamera ve 2MP monokrom kamera, kamera ünitesini oluşturan kameralar olarak yer alıyor. A77s ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucuya, 3,5 mm kulaklık jakına ve çift ultra lineer stereo hoparlöre sahip. Ayrıca IP54 toz ve su direncine de sahip ancak 5G bağlantı desteği bulunmuyor.

Oppo A77s gücünü bir USB-C bağlantı noktası üzerinden 33W'a kadar şarj edilen 5.000 mAh pilden alıyor. Tüm bu özellikler size tanıdık geliyorsa bunun nedeni Oppo A77s'in Oppo A77 4G'nin farklı bir işlemci ve daha fazla RAM'e sahip bir versiyonu olmasından kaynaklı. Oppo A77s ayrıca Sunset Orange ve Starry Black renklerinde geliyor ve şu anda belirli pazarlarda 240 dolar/euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Oppo A77s Özellikleri