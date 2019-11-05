Oppo A9 2020 İnceleme - Sıla Neden Bu Telefonu Seçti?

Oppo'nun geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon modeli olan Oppo A9 2020'ye yakından bakıyoruz. Ünlü sanatçı Sıla ile birlikte çekilen reklam filmi ile Türkiye'de büyük ses getiren Oppo A9 2020 modelinin tüm teknik özelliklerini sizlere aktarıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Oppo A9 2020 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Oppo A9 2020'nin teknik özelliklerine bir göz atalım. Oppo A9 2020, 6.5 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın dahili depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 256 GB'a kadar artırılabilmekte.

Oppo A9 2020'nin arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera, 8 MP f/2.5 diyafram açıklığında ultra geniş açılı kamera, 2 MP f/2.4 diyafram açıklığında kamera ve son olarak 2 MP f/2.4 diyafram açıklığında kamera.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet yapay zeka destekli 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 5.000 mAh bataryadan beslenen Oppo A9 2020, Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0.1 ile kutudan çıkmakta.

Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Oppo A9 2020 inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Oppo A9 2020 inceleme videomuzu seyredebilirisiniz.

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