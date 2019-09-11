OPPO A9 (2020) ve A5 (2020) Tanıtıldı! İşte Detayları

Akıllı telefon sektöründe kendisine yer edinmeye çalışan OPPO, farklılaştırma yolu ile adını duyurmaya çalışan markalardan birisi olarak biliniyor. Şirket OPPO A5 (2020) ve OPPO A9 (2020) olarak adlandırılan iki yeni modelini tanıttı.

Şirketin Hindistan'da tanıttığı ve tasarımları aynı olan bu iki modelin, teknik özellik tarafında da pek çok ortak noktası bulunuyor. Her iki model de gücünü Snapdragon 665 işlemciden alıyor. Bununla birlikte A9 (2020), 128 GB depolama ile 4 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunarken, A5 (2020) ise 64 GB depolama ile birlikte 3 GB ve 4 GB RAM seçeneklerini sunuyor:

Her iki modelde de dörtlü kamera kurulumuna yer verilirken, modeller kamera detayları bakımından birbirinden ayrılıyor. A9 (2020), 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP mono lens ve 2 MP portre sensörü ile geliyor. Bununla birlikte A5 (2020) ise 12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP mono lens ve 2 MP portre sensörü ile geliyor. Ayrıca her iki model de EIS, Ultra Night Mode 2.0, 4K 30 fps video kaydı ve 8 MP ön kameraya sahip.

5.000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan modeller, başka cihazları kablolu olarak şarj edebilmeye olanak sunan ters şarjı destekliyor. Hızlı şarj desteğinin bulunmadığı modeller, kablosuz şarja da imkan sunmuyor. Ayrıca her iki model ortak olarak 4G, WiFi ac, Bluetooth 5 bağlantılarına sahip.

OPPO A9 (2020) modelinin 4 GB RAM + 128 GB depolama sürümü 237 dolar, 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü ise 277 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bununla birlikte OPPO A5 (2020) modelinin 3 GB RAM + 64 GB depolama sürümü 174 dolar, 4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü ise 195 dolar olarak belirlenmiş durumda.