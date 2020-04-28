Oppo A92’nin Render Görseli Sızdırıldı

Oppo A92’nin sızdırılan yeni render görseli, telefonun arka kısmında L şeklindeki kamera kurulumunu ortaya çıkardı.

Oppo A92'nin Yeni Detayları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Oppo A92s hakkında ortaya çıkan birçok sızıntı sayesinde sıra dışı kamera yerleşimini görmüştük. BBK’in yan kuruluşu olan şirket, görünüşe göre bu telefonun bir başka versiyonu üzerinde daha çalışıyor.

Oppo A92 olarak adlandırılan bu cihaz da yine 4 adet kamera ile geliyor fakat bu defa kameraların L şeklinde dizilmiş olması göze çarpıyor. Sızdırılan görsel sayesinde, A92’de ön tarafta, LCD ekranın sol üst kısmında bir selfie kamerası olduğunu görüyoruz. Ekranın LCD olduğunu biliyoruz çünkü parmak izi sensörü telefonun yan tarafında yer alıyor. Eğer böyle olmasaydı ekranın OLED olduğunu söyleyebilirdik.

Sızıntıyı yapan kaynağa göre, Oppo A92’de 6.5 inç’lik Full HD+ LCD ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alan cihazda sadece 8GB RAM ve 128GB depolama alanı seçeneği sunuluyor.

Yazılım tarafında ise, Oppo A92’nin Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. 48MP f/1.7 ana kamerayla geleceği söylenen telefonda 8MP f/2.2 ultrageniş açılı bir sensör, 2MP makro sensör ve 2MP derinlik sensörü bulunduğu belirtiliyor.