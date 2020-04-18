 OPPO A92s Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Çin'de satışa sunulacak olan A92s model akıllı telefonunu tanıttı. 5G bağlantı desteğine sahip olan A92s, orta sınıfa hitap edecek. İşte Oppo A92s özellikleri ve fiyatı

Oppo A92s Özellikleri

6,57 inçlik Full HD+ ekrana sahip olan Oppo A92s, MediaTek Dimensity 800 yonga setinden güç alıyor. Akıllı telefonda 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Oppo A92s'in arka tarafında 4 adet kamera sensörü yer almakta.

Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 16MP kamera sensörü ve 2MP kamera sensörü karşılıyor. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda ColorOS 7.1 arayüzü bulunuyor.

Oppo A92s Fiyatı

Oppo A92s modelinin başlangıç satış fiyatının 310 dolar olduğu bilgisi paylaşıldı. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

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