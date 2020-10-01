Oppo A93 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Oppo A93 özellikleri ve fiyatı resmi olarak duyuruldu. Gelin hep beraber detaylara yakından bakalım. İşte Oppo A93 özellikleri ve fiyatı.

Oppo A93 Özellikleri

Oppo A93, 6.43 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor. Cihazın ön tarafında 16MP selfie kamerası ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Gücünü MediaTek Helio P95 işlemciden alan akıllı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

4.000 mAh bataryadan beslenen cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer almakta. Oppo A93'ün arkasında dört adet kamera bulunmakta. Bu kameralar sırası ile şu şekilde: 48 mp ana, 8 mp ultra geniş ve 2 mp yardımcı sensörler.

Oppo A93 Fiyatı

Siyah ve beyaz renkleri bulunan cihazın fiyatının 324 dolar olduğu açıklandı.

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