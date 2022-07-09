Yeni Oppo A97 5G'nin Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Bu haftanın başlarında, bir China Telecom listesi aracılığıyla yaklaşmakta olan Oppo A97 5G akıllı telefonun tasarımı ilk kez ortaya çıktı. Bu ortaya çıkan görüntüler, cihazı birden fazla açıdan sergiliyor ve ayrıca renk seçeneklerine ve tasarımına da işaret ediyor.

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşılan görüntüler, akıllı telefonun Mavi, Siyah ve Pembe olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağını ortaya koyuyor. Cihaz düz bir arka panele, düz kenarlara ve büyük bir kamera ünitesine sahip olacak.

Cihazın sağ tarafında yerleşik parmak izi sensörlü bir güç düğmesi bulunuyor ve sol tarafında ise ses seviyesi tuşları yer alıyor. Altta USB-C bağlantı noktasının ve hoparlörün yanında bir de kulaklık girişi var.

Oppo A97 5G Özellikleri

China Telecom listesine göre Oppo A97 5G, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.56 inç çentikli bir ekrana sahip olacak. Kamera noktasında ise 2MP ikincil kamera ile eşleştirilmiş 48MP ana kameradan oluşan çift kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise cihaz 8MP selfie kamerası ile kullanıcıları karşılayacak.

5.000 mAh pilden gücünü alacak olan Oppo A97 5G, 8 GB RAM + 128 GB depolama ile 12 GB RAM + 256 GB Depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazın işlemcisi ise ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Fiyatı noktasında ise Oppo A97 5G'nin 12GB RAM modeli için 2,299 Yuan (yaklaşık 343 dolar) fiyatlandırma bekleniyor.

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