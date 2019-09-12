Oppo A9s'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo'nun yeni akıllık telefon modeli Oppo A9s hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Gelin hep beraber Oppo A9s'nin sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo A9s'nin teknik özellikleri Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı. PCHM10 / PCHT10 model numarasına sahip olması beklenen Oppo A9s'de 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak.

Gücünü 2.0 GHz okta çekirdekli işlemciden alan akıllı telefonda 4 GB RAM bulunacak. Cihazın dahili depolama alanının 128 GB olacağı söylenmekte. Oppo A9s'nin dahili depolama alanı Micro SD kart yardımı ile artırılabilecek.

Cihazın çentiğinde bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunacak. Akıllı telefonun arka tarafında ise dört adet kamera sensörü yer alacak. Bu sensörler şu şekilde olacak: 12 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel.

Sızıntılara göre, 5.000 mAh'lık bataryadan beslenmesi beklenen Oppo A9s'de hızlı şarj desteği bulunmayacak. Oppo'nun yeni akıllı telefonu hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Oppo A9s hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.