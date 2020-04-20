Oppo Ace 2 Çin'de Satışa Çıktı, İşte Fiyatı

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Oppo Ace2, satışa çıktı. Oppo’nun yeni telefonu şirketin Çin resmi sitesi ve mağazalardan satın alabiliyor. İşte Oppo Ace 2 fiyatı

Oppo Ace 2 Fiyatı

Oppo’nun geçen hafta tanıttığı yeni akıllı telefonu Ace2, Çin’de satışa çıktı. Oppo Ace2, üç bellek seçeneğiyle geliyor. 8GB RAM 128GB depolama alanlı Oppo Ace 2 fiyatı 3999 yuan (565 dolar), 8GB RAM 256GB depolama alanlı Oppo Ace 2 fiyatı 4399 yuan (620 dolar). En üst model olan 12GB RAM ve 256GB depolama alanlı Oppo Ace 2 fiyatı da 4599 yuan (650 dolar) olarak duyuruldu. Gümüş (Aurora Silver), Gri (Moon Rock Grey) ve Mor (Fantasy Purple) renk seçenekleri ile satışa sunuldu ancak Oppo’nun online mağazasında Gümüş renk seçeneği bulunamıyor.

Oppo Ace 2 Özellikleri

Oppo Ace 2 özelliklerini hatırlayacak olursak; Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan Ace2, 6.55 inç FullHD+ çözünürlüğe çıkabilen, 90Hz yenileme hızına sahip delik çentikli (16 megapiksel kamera barındırıyor) AMOLED ekran ile geliyor. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan telefonun arkasında 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, iki adet 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dört kamera bulunuyor. 5G bağlantısını destekleyen telefon, USB-C portu üzerinden 65W’a kadar şarj olabilen 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, Oppo AirVOOC kablosuz şarj aleti kullanılarak kablosuz olarak 40W’ta şarj edilebiliyor. Kablosuz şarj cihazı 249 yuan (35 dolar) fiyat etiketiyle ayrı olarak satılıyor. Ace2, diğer cihazları -10W’a kadar- kablosuz şarj etme yeteneğine de sahip.