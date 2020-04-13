Oppo Ace2 Resmi Olarak Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Aylarca süren sızıntı ve tanıtımlarından ardından Oppo Ace2 resmi olarak tanıtıldı. Selefi Reno Ace’in 90Hz ekran ve 65W kablolu şarj desteğini koruyor ve yeni AirVOOC şarj cihazı ile 40W hızlı kablosuz şarj, Snapdragon 865 işlemci, 5G bağlantısı ile geliyor. Oppo Ace2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Oppo Ace2 Özellikleri

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Ace2, FHD+ çözünürlüğünde, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.5 inç OLED ekrana sahip. Ekranın sol üst köşesinde 16 megapiksel selfie kamerayı barındıran delik çentik bulunuyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde, yuvarlak formda dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro çekim, 2 megapiksel derinlik yardımcısı, arka kamera sistemini oluşturuyor. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alan telefon, 8GB/12GB LPDDR5 RAM ve 128/256GB UFS 3.0 depolama alanı sunan iki modeli bulunuyor. Cihaza 4000 mAh batarya güç veriyor. Pil, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı kablolu şarjı destekliyor ancak asıl etkileyici olan sadece 56 dakikada tam şarj döngüsünü tamamlamasını sağlayan 40W AirVOOC kablosuz şarj cihazı ile birlikte gelmesi. Ayrı olarak satılacak olan ve sadece Ace2 ile çalışacak şarj pedi, ısınmayı kontrol altında tutmak için dönen bir fan barındırıyor. Cihazın 10W ters kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu da ekleyelim.

Oppo Ace2 Fiyatı

ColorOS 7.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile gelen Oppo Ace2, siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı (8GB + 128GB model) 565 dolar. 8GB + 256GB modelin fiyatı 625 dolar. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan tepe modelin fiyatı da 650 dolar. Ön siparişler 20 Nisan’da alınmaya başlayacak. Çin dışında pazarlarda ne zaman satışa sunulacağını ilişkin bilgi paylaşılmadı.