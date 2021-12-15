Oppo Air Glass Duyuruldu

Oppo tarafından düzenlenen INNO Day 2021, şirketin yeni nesil akıllı gözlük modeli olan Air Glass ile heyecan verici dakikalara yol açtı. Şirketin tanıttığı üçüncü akıllı gözlük modeli olan Oppo Air Glass, gelecekten neler beklememiz gerektiğine yönelik bazı fikirleri ortaya koyuyor.

Oppo Air Glass ile Geleceği Deneyimleyin

INNO Day 2021 sırasında tanıtılan Air Glass, temelde mikro projektör tabanlı artırılmış gerçeklik gözlüğü olarak tanımlanabilir. Gözlük, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip ve iki farklı parçadan oluşuyor. Bu parçalardan ilki yonga seti gibi bileşenlerin yer aldığı çerçeve iken, bir diğeri lens olarak öne çıkıyor.

Air Glass modelinde kullanılan projektör direkt olarak Oppo tarafından geliştirildi ve Spark Mikro Projektör olarak adlandırılıyor. Bu, gerçekten de küçük bir projektör çünkü yalnızca 0,5 cc boyuta sahip. Başka bir deyişle yaklaşık bir kahve çekirdeği boyutunda olduğu söylenebilir.

Tabii ki projektörün bu denli küçük olmasının yarattığı bazı dezavantajlar var ve şirket, bunları çözebilmek için microLED teknolojisinden faydalanıyor. Bu sayede projektörün küçük boyutuna rağmen yüksek parlaklık seviyelerine ulaşmak mümkün hale geliyor. Öyle ki parlaklık, 1.400 nit değerlerine kadar ulaşabiliyor.

Cihazı kontrol etmenin birden fazla yöntemi var: Air Glass'ın bir şeyler yapmasını istediğinizde dokunabilir, sesli talimat verebilir, kafa hareketleri ile kontrol sağlayabilir ya da el hareketlerini kullanabilirsiniz. Sonuncusu için bir adet Oppo Watch 2 gerekiyor.

Gözlüğün mevcut işlevleri arasında hava durumu, takvim, sağlık, navigasyon veya prompter gibi çeşitli uygulamalar var. Ayrıca Air Glass takan iki kullanıcı, kendi aralarında iletişim sağlayabilmek için çeviri özelliğinden de faydalanabilecek. Öte taraftan dil seçenekleri şu an için sınırlı.

Oppo Air Glass 2022 yılının ilk çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak. Cihazı kullanabilmek için ColorOS 11 ya da daha yeni bir sürüm çalıştıran Oppo akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.