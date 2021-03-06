Oppo'dan Bir İlk: Akıllı Telefon Satışlarında Huawei'yi Geçti

Oppo akıllı telefon satışlarında birinci sırada. Geçtiğimiz dönemde Huawei'yi geçerek Çin'in bir numaralı akıllı telefon üreticisi olan Oppo; Vivo, Xiaomi ve Apple gibi şirketleri de geçmeyi başardı. Telefon satışlarında düşüş yaşayan Huawei sona mı yaklaşıyor?

Counterpoint Çin'in en büyük akıllı telefon üreticisini açıkladı. Son dönemde OPPO'nun tüm rakiplerini geride bırakarak sıralamada zirveye çıktığını belirten araştırma, Huawei'nin uzun bir aranın ardından tahttan indiğini gösteriyor.

Oppo akıllı telefon satışlarında birinci sırada

Counterpoint raporunun Ocak 2021 ile ilgili araştırmasına göre OPPO, Huawei'yi geride bıraktı ve Çin'in bir numaralı üreticisi haline geldi.

Analiz firmasının yorumlarına göre OPPO, 2020 yılında özellikle orta sınıf A serisi olmak üzere akıllı telefon hatlarına önemli bir ivme kazandırdı ve Çin'deki liderliğinde bu strateji ön plana çıktı. Veriler ayrıca Oppo'nun satışlarının aylık bazda yüzde 33 ve yıllık bazda yüzde 26 arttığını ortaya koyuyor.

Çin pazarının yüzde 21'ini ele geçirmeyi başaran Oppo'nun hemen arkasında ise Huawei yer aldı. Vivo ve Huawei yüzde 20 pazar payıyla ikinciliği, her ikisi de yüzde 16'lık dilimde yer alan Apple ve Xiaomi ise üçüncü sırayı paylaştı.

Bu araştırma, 2020 yılında Çin'de yüzde 40 pazar payı elde eden Huawei'nin tahtının düşüşüne işaret ediyor. Honor satılmış olmasına rağmen bu rakamlarda eski alt markası Honor'un da dahil edildiğini belirtmek gerekiyor.

Aslında Huawei'nin bu hızlı düşüşünün nedenini görmek çok kolay. 5G akıllı telefonlar, 2020'nin son çeyreğinde Çin'de satılan tüm birimlerin yüzde 65'ini oluşturuyordu.

Huawei ise 4G çipleri tedarik edebilir, ancak 5G telefonlar için sadece ticaret kısıtlamaları yürürlüğe girmeden önce stokladığı çipleri kullanabilir. Bu nedenle Huawei, odak noktasını kar marjlarının daha yüksek ancak satış hacimlerinin daha düşük olduğu premium pazara kaydırdı.

Oppo ise devredilen pazar payını ele geçirmeyi başardı. Analistler, her ikisi de çeşitli fiyat noktalarında 5G modellerine sahip olan başarılı Reno5 ve uygun fiyatlı A serisinin başarısına dikkat çekiyor.

Huawei'nin düşüşü Xiaomi için de faydalı oldu. Xiaomi'nin yanında Oppo ve tabii ki Apple da Huawei'nin pazar payından faydalanmayı başaran üreticiler arasında yer aldı.