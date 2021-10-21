Oppo Akıllı Telefonlar İçin İşlemci Üretecek: Tarih Verildi!

Çin merkezli Oppo, akıllı telefonlar için kendi işlemcisini üretmeye hazırlanıyor. Şirket, kendi işlemcisini geliştirmesiyle birlikte Qualcomm ve MediaTek gibi yonga üreticilerine olan bağımlılığını azaltacak. Şirketin kendi işlemcisini ne zaman piyasaya süreceği de paylaşıldı.

Oppo Akıllı Telefonlar İçin Ne Zaman İşlemci Üretecek?

Akıllı telefon sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Oppo'nun üst düzey mobil yonga setleri üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı. Kendi işlemcisini üretmeye hazırlanan şirket, böylelikle yonga üreticilerine olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak.

Paylaşılan bilgilere göre Çin merkezli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı mobil yonga setleri 2023 ya da 2024 yılında piyasaya sürülecek. Görünüşe göre önümüzdeki yıllarda Oppo marka telefonlarda Qualcomm ve MediaTek yerine şirketin özel işlemcilerini göreceğiz.

Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon markası Oppo'nun üzerinde çalıştığı yonga seti ile ilgili bir detay paylaşıldı. Şirketin TSMC tarafından sunulan 3nm üretim teknolojisi üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Şu anda Apple, Samsung, Google ve Xiaomi gibi şirketler, geliştirdikleri akıllı telefonlar için kendi işlemcilerini üretiyor. Örneğin Google, yeni amiral gemisi Pixel 6 serisinde 5nm üretim teknolojisi ile üretilen Google Tensor işlemcisini kullandı.

Mobil yonga setlerinin üretimi, teknoloji devi Oppo'nun tedarik zinciri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmasını mümkün hale getirebilir ve aynı zamanda devam eden küresel yarı iletken sorununun da önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Oppo Yeni Kamera Özelliklerini Tanıtmıştı

Çinli şirket, geçtiğimiz haftalarda yeni kamera özelliklerini tanıtmıştı. ilk olarak, optik yakınlaştırma yapabilme yeteneğine sahip olan telefoto lensi duyurulmuştu. Teknoloji devinin duyurduğu telefoto lens, günümüzde kullanılan periskop telefoto lenslerin aksine 85-200 mm yakınlaştırma aralığında hareket edebilecek.

Şirket ayrıca telefonun jiroskopundan gelen hareket verilerini kullanan beş eksenli bir optik görüntü sabitleme sistemini duyurmuştu. Beş eksenli optik görüntü sabitleme sisteminin X ve Y eksenleri arasında hareket edebileceği belirtilmişti.

Bunun yanı sıra yeni bir görüntü sensörü de tanıtılmıştı. RGBW alt piksel düzenini kullanan görüntü sensörünün ışık duyarlılığı konusunda oldukça başarılı olduğu ileri sürülmüştü. Görüntü sensörünün 2021 yılının dördüncü çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek telefonlarda yer almaya başlayacağı belirtildi.