Oppo Aldığı Patent ile Rakiplerini Terletebilir

Akıllı telefonlarda ekran teknolojileri, rekabetin en sert olduğu alanlardan birisi olarak öne çıkıyor. Oppo tarafından alınan ve yeni ortaya çıkan bir patent rakip şirketleri terletebilir.

Tam Şelale Ekran ile Gerçek Çerçevesiz Deneyim

Ortaya çıkan yeni patent, şirketin tam şelale ekran üzerinde çalıştığını işaret ediyor. Son zamanlarda özellikle amiral gemisi modellerde görmeye başladığımız şelale ekranlar, genel olarak sağ ve sol çerçevede kullanılmaktaydı. Bu patentle birlikte alt ve üst çerçevelerin yerlerini de şelale ekran almış olacak.

Birkaç ay önce şelale ekrana sahip bir modelinin görsellerini yayınlayan Oppo, bu yönde hazırlıkları olduğunu belli etmekteydi. Hemen aşağıdaki görselde Letsgo Digital tarafından hazırlanan örnek tasarımı görebilirsiniz.

Sensörler Ekran Altına İnecek

Bu teknolojinin kullanımı sırasında en önemli detaylardan birisi de sensörlerin ve kameranın konumlandırması oluyor. İlk zamanlarda şirketler çerçeveleri daraltırken sensör ve kameraları çentik içerisine yerleştirmeyi uygun görmüşlerdi. Oppo tarafından alınan patentte ise kızılötesi ve ışık sensörü ekran altında yer alıyor.

Micro LED ve OLED ekranlar ile birlikte çalışabilen bu teknoloji, çentik ve çerçeve ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte kameranın konumlandırılması yönünde zaten pek çok seçenek bulunuyor. Yine şirketin daha önceden yayınladığı görsellerden ekran altında kamera teknolojisi için de çalışıldığını biliyoruz. Bu da şirketin tamamen çerçevesiz ekrana sahip telefon oluşturma sürecindeki adımlarından birisi olarak öne çıkıyor. Şirketin aldığı patente ait detaylara aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.

Oppo tarafından atılan adım oldukça büyük ses getirmiş olsa da, türünün ilk örneği değil. Xiaomi, geçtiğimiz şubat ayında benzer bir patent almış ve duyurmuştu.