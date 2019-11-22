Oppo, Android 10 Tabanlı ColorOS 7’yi Duyurdu

Oppo ColorOS 6’yı bu yılın başlarında kullanıma sunmuştu. Bu arayüzde bazı yeni özellikler ve canlı renklerden oluşan bir tasarım dikkat çekmişti. Şirket şimdi de Android arayüzünün yeni versiyonu Oppo ColorOS 7’yi duyurdu.

Çinli üretici, bu yeni güncellemeyi Beijing’deki bir etkinlik sırasında gün yüzüne çıkardı. Bu defa ColorOS 7 Android 10’a dayanıyor ve görsel yorgunluğu azaltmak için tasarlanan, daha hoş bir renk çeşitliliği sunan tamamen yenilenmiş bir arayüz olarak geliyor. Simgeleri de tamamen özelleştirilebiliyor.

Oppo, ColorOS 7'ye yerleşik bir odak modu, yeni bir şifre yönetim aracı ve kullanıcıların en son kullanılan uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmasını sağlayan bir tuş da ekledi. Geliştirilmiş gece modu ve video editleme seçenekleriyle birlikte kamera uygulaması da yenilendi.

ColorOS 7’yi donanım performansı açısından ele aldığımızda ise, yeni arayüzde geliştirilmiş RAM optimizasyonu, uygulama başlangıç sürelerinin yüzde 40 oranında düşürülmesi ve gelişmiş bir oyun deneyimi gibi iyileştirmeler karşımıza çıkıyor. Oppo ayrıca, ColorOS 7’nin ses efektlerini yeniden tasarlamak için Danimarkalı ses şirketi Episound ile iş birliği yaptı. Bu yeni efektler, etrafınızdaki fiziksel dünyanın seslerini size daha iyi yansıtmaya çalışacak. Oppo, tüm bu çabalar sayesinde yeni Android arayüzünün daha akıcı ve daha doğal bir deneyim sunacağını umuyor.

ColorOS 7 diğer Oppo cihazlarında kullanıma sunulmadan önce ilk olarak Reno 3 modelinde karşımıza çıkacak. Daha sonra ise 2019’un sonuna kadar yeni arayüzün diğer Reno cihazlarına geldiğini de göreceğiz. Reno, Reno 2, Reno Ace ve Reno 10x Zoom gibi modeller de bu cihazlar arasında yer alacak. 2020’de ise Reno, Find, R ve Realme cihazları da bu güncellemeyi alacak.