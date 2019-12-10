Oppo, Apple'ın Yapamadığını Yaptı!

Inno Day 2019 etkinliği kapsamında yeni ürünlerini tanıtan Oppo, beklenmedik bir şekilde artırılmış gerçeklik gözlüğü modelini de duyurdu.

OPPO AR Gözlüğü

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında pek çok sızıntı alıyoruz. Ancak raporlara göre bu modelle karşılaşmamızın mümkün olduğu en erken tarih 2021 yılını işaret ediyor. Belki daha da uzak. Eğer o zamana kadar beklemek istemiyorsanız bazı alternatifleriniz var gibi gözüküyor.

Oppo, bu ürünlerden birisini duyurdu.

Tanıtılan modelde iki adet balık gözü lens, bir adet ToF ve bir adet HD kamera bulunuyor. Bu dörtlü kurulum ile birlikte bir dizi artırılmış gerçeklik deneyimini sunmayı hedefleyen model ekstra olarak pek çok sensöre ve gelişmiş optik teknolojisine sahip. Bununla birlikte görsel ve işitsel deneyimin iyileştirilmesi için 3D Surround ses sistemi de bulunuyor.

Oppo, söz konusu cihazın üç işleve sahip olacağını belirtti. Bunlar sırasıyla 'oyun', 'hizmet' ve 'içerik' olarak açıklandı. Oyun oldukça açıklayıcı olsa da, içerik ve hizmet terimlerinin neyi ifade ettiği ya da aralarındaki farkın ne olduğu şu an için tam olarak açıklanmış değil.

2020 ilk çeyrek içerisinde kullanıma sunulacak modellerle MWC 2020 etkinliğinde karşılaşmamız oldukça mümkün gözüküyor.