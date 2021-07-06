OPPO Band Sport Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Band Sport Türkiye'de satışa sunuldu. Uykunun her saniyesinde aktif oalrak kandaki oksijen (SpO2) değerini ölçebilen akıllı bileklik, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor. OPPO'nun yeni akıllı bileklik modelinin fiyatı ve özelliklerine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

OPPO Band Sport Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Çin merkezli teknoloji devi OPPO'nun yeni akıllı bilek modeli OPPO Band Sport, ülkemizde satışa sunuldu. Cihaz sahip olduğu optik kan oksijeni sensörü sayesinde uykunun her saniyesinde aktif bir şekilde kandaki oksijen değerini ölçebiliyor.

AMOLED ekranı ile dikkat çeken cihazda koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu ve çeşitli işlevler yer alıyor. Çinli teknoloji devininin yeni akıllı bilekliği, sürekli aktif ve hızlı yaşam temposuna sahip olan kişiler için oldukça ideal bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük hayatta stres ve baş döndüren program yoğunluğundan dolayı her zamankinden çok daha fazla sayıda insan uyku problemi ile karşı karşıya kalıyor. Cihazda yer alan sağlık izleme işlevi, uykudaki sorunları tespit edebiliyor. Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen model, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli olan analizleri gerçekleştiriyor.

OPPO'nun yeni akıllı bileklik modeli, sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliği sayesinde kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine olanak sağlanıyor.

1,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, nabız ölçme monitörüne de sahip. Model, sahip olduğu optik sensör sayesinde kulalnıcıların nabzını ölçebiliyor. Kullanıcının nabzı hızlandığı takdirde ürün, titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda uyarı veriyor.

Egzersiz esnasında kalp atış hızını ölçen akıllı bileklik ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşabilmek için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor. Kullanıcılar, elde ettikleri ilerlemeyi HeyTap Health uygulaması üzerinden takip edebiliyor.

Kullanıcılar, akıllı bileklik üzerinden mesaj ve arama bilgilerini görebiliyor, müzik çalma fonksiyonunu kontrol edebiliyor ve hatta telefonlarını bile bulabiliyor. Yüksek performanslı ve az enerji tüketen bir işlemciye sahip olan cihazda 100 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihazın bataryası 1,5 saatte şarj oluyor.

Siyah rengi ile satışa sunulan OPPO Band Sport'un Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 349 TL.