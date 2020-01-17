Oppo Bataryada Vites Yükseltecek

Son zamanların dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Oppo yeni modellerinde bataryaya oldukça önem verecek gibi gözüküyor.

Oppo'dan Batarya Atılımı

Geçtiğimiz yıl pek çok yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkan Oppo, bulunduğumuz yılda da iddialı modeller ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Şirketin CPH2015 kod adı ile bilinen yeni akıllı telefonuna ait sertifikalar geçtiğimiz saatlerde sızdırıldı. Söz konusu sertifikalar pek çok ülkede onaylandı. Ancak modelin adı noktasında ortak bir görüş yok. Hindistan'da Oppo A31 olarak adlandırılan model, Endonezya'da Oppo Reno S olarak adlandırılıyor.

Oppo A31 ya da Reno S, 6.5 inç boyutunda bir ekran ile gelecek ve bu ekran HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Bu sertifikadan anlayabildiğimiz kadarıyla ekran, damla çentikli olacak. MediaTek işlemciye sahip olacak modelin 4,230 mAh kapasitesinde batarya ile geleceği de yer alan detaylar arasında.

HD+ ekran çözünürlüğü ile birlikte uzun bir batarya ömrü sunacağını söyleyebiliriz. Yeni model Android Pie tabanlı ColorOS 6.1.2 ile kutudan çıkacak.

Şu aşamada bilinen detaylar oldukça kısıtlı. Ancak sertifikalandırma aşamasında bulunan akıllı telefonlar genelde birkaç ay içinde satışa hazır olunduğunun izlerini taşır. Yani yeni modelleri görmek için muhtemelen uzun bir süre beklemeye gerek olmayacak.